Dopo la decisione della Corte Costituzionale, che ha bocciato il ballottaggio dell’Italicum, determinando dunque una nuova conformazione della legge elettorale alla Camera (ricordiamo che i giudici erano già intervenuti sul Porcellum, dunque modificando anche il sistema elettorale del Senato), erano attese le reazioni dei principali leader politici. Il primo a commentare la scelta della Consulta è stato Beppe Grillo, con un breve post pubblicato sulle pagine del suo blog con il quale lancia anche l’hashtag #Obbiettivo40PerCento.

In sostanza, infatti, Grillo chiede che si vada subito al voto, applicando la sentenza della Consulta anche al Senato. L’obiettivo possibile, per il MoVimento 5 Stelle, è dunque quello di raggiungere il 40% necessario a far scattare il premio di maggioranza

Fumata bianca della Consulta. Habemus Legalicum! Ora c'è una legge elettorale costituzionale e pronta all'uso per il voto subito. Nella sentenza è specificato che: "la legge elettorale e' suscettibile di immediata applicazione". Non ci sono più scuse.

La corte costituzionale ha tolto il ballottaggio, ma ha lasciato il premio di maggioranza alla lista al 40%. Questo è il nostro obbiettivo per poter governare. Ci presenteremo agli elettori come sempre senza fare alleanze con nessuno. L'alternativa sono gli stessi partiti che hanno distrutto l'Italia. Il Legalicum per ora è valido solo alla Camera, al Senato c'è ancora il vecchio Consultellum. La nostra proposta, fin dal giorno della vittoria del NO al referendum, è sempre la stessa: applichiamo il Legalicum al Senato con i dovuti correttivi e andiamo a votare subito. Ci vuole una legge di poche righe e i voti dei parlamentari.

C'è una proposta di legge del MoVimento 5 Stelle già depositata in Parlamento, chi non la voterà lo fa perchè vuole intascarsi la pensione a settembre, dopo appena quattro anni e mezzo di lavoro quando un cittadino normale non sa neanche se arriverà mai a prenderla.

Subito in Parlamento a votare per l'applicazione del Legalicum al Senato e poi Mattarella sciolga le camere. Per il MoVimento 5 Stelle: #Obbiettivo40PerCento e al governo!