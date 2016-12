Se viene bloccato un social "ne fioriranno altri dieci che non riuscirete a controllare. Le vostre post-cazzate non ci fermeranno". A parlare è Beppe Grillo, che in un lungo post sul suo blog, si è scagliato contro il presidente dell'Antitrust Pitruzzella. In particolare il cofondatore del Movimento 5 stelle ha contestato un'intervista al Financial Times "a metà strada tra il delirio d'onnipotenza e l'ignoranza completa di come funzioni il web, dicendo che ‘la post-verità in politica è uno dei catalizzatori del populismo e una minaccia alle nostre democrazie'".

"L'intervista – ha proseguito Grillo – si fa interessante quando Pitruzzella spiega come si combatte la post-verità: ‘dobbiamo decidere se lasciare Internet così com'è, il selvaggio west, oppure se regolamentarlo. Penso che queste regole vadano definite dallo Stato. […] Non è compito di entità private controllare l'informazione, questo è dei poteri statali: loro devono garantire che l'informazione è corretta'. Tradotto significa che vogliono fare un bel tribunale dell'inquisizione, controllato dai partiti di governo, che decida cosa è vero e cosa è falso".

"Immaginatevi la scena. Scrivo sul Blog: ‘I politici prendono la pensione d'oro: è un privilegio che vogliamo abolire!'. Il tribunale decreta: ‘Falso, prendono una pensione normale come tutti, è un diritto acquisito. E' post-verità la tua! Ordiniamo che il Blog di Grillo sia messo al rogo!'. ‘Ma non si può bruciare, sua Pitruzzella: è fatto di bit!'. ‘Allora al rogo il computer di Grillo e pure il suo mouse, e se si lamenta al rogo pure lui'".

"Purtroppo Pitruzzella non è un pazzo solitario – si legge ancora sul post sul blog – Il premier fotocopia Gentiloni ieri ha detto che gli strappi nel tessuto sociale del Paese sono causati anche da Internet. Per il sempregrigio Napolitano ‘la politica del click è mistificazione'. Renzi è convinto di aver perso il referendum per colpa del web: ‘Abbiamo lasciato il web a chi in queste ore è sotto gli occhi internazionali, a cominciare dal New York Times, in quanto diffusore di falsità'. I travestiti morali sono abituati alla TV, dove se vai con una scheda elettorale falsa i giornalisti ci credono, ma se lo fate sul web i cittadini ve lo dicono che siete dei cazzari, non prendetevela".