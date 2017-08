Una ragazza friulana, Deborah Fabris, è morta mentre si trovava in vacanza con il fidanzato in un'isola greca. La ragazza aveva 22 anni, ed era originaria di Monfalcone, in provincia di Gorizia, ma viveva a Cervignano del Friuli. È l'ennesima vittima di un incidente stradale, che si è verificato questa volta sull'isola greca di Karpathos, la seconda isola più grande del Dodecaneso, a Ferragosto. Secondo i primi rilievi fatti dalle autorità locali la giovane viaggiava a bordo di un quad, mezzo di trasporto comune sulle isole, molto utilizzato dai turisti. Il mezzo a causa di una forte raffica di vento è finito fuori strada. Il casco non era ben assicurato sul capo della ragazza, che cadendo ha sbattuto la testa. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Dopo essere stata condotta in un primo momento al pronto soccorso di Karpathos, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Rodi. Ma è stato tutto inutile: si è spenta stamattina.