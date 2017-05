Gravissimo episodio nel pomeriggio di giovedì in Grecia. L'auto su cui viaggiava l'ex premier Loukas Papademos è stata investita da una violenta e improvvisa esplosione che ha ferito l'ex numero uno del governo ellenico e un altro passeggero della vettura, probabilmente l'autista. L'esplosione, secondo il sito in.gr che cita fonti della polizia, è avvenuta mentre l'auto percorreva le strade del centro di Atene. In particolare sembra che l'auto stesse per attraversare un incrocio seguita dalla scorta quando c'è stata l'esplosione intorno alle 18.45 ora locale. La prima ipotesi è che l'esplosione sia stata causata da una lettera-bomba nascosta in macchina.

Papademos sarebbe rimasto ferito seriamente alla gamba e trasportato d'urgenza all’ospedale Evangelismos nel centro della capitale greca ma, secondo fonti mediche citate dai media, non sarebbe in pericolo di vita. Tra i feriti anche due funzionari della banca di Grecia che viaggiavano nella stessa vettura e un agente della scorta ma non si conoscono le loro condizioni.

Economista 69enne formatosi al Mit e con riconoscimenti a livello internazionale, Papademos nel corso della sua carriera nelle istituzioni è stato vicepresidente della Banca centrale europea e soprattutto primo ministro della Grecia dall'11 novembre 2011 al 16 maggio 2012 alla guida di un governo tecnico chiamato a guidare le sorti del Paese in un momento difficile per via della crisi economica di Atene. Attualmente ricopre la carica di docente ad Harvard.