Quante volte, prendendo una multa, avete maledetto i vigili, senza pensare che persino da quella sanzione sarebbe potuta sortire un'esperienza positiva? Mai, scommettiamo, eppure non tutti i mali vengono per nuocere, anzi: potreste essere sulla via buona per trovare il grande amore. Almeno, stando a quanto è successo in Francia, dove una donna oggi conserva con gelosia il ricordo di quella contravvenzione beccata in Bretagna nel 2015, quando le fu ritirata la patente e lei ricorse al car sharing.

E' stato proprio grazie a uno di questi car sharing che la donna ha trovato il grande amore e così ha voluto ringraziare i suoi "Cupido" d'eccezione, ovvero i poliziotti che la fermarono. La donna ha inviato una cartolina arrivata da Milano, dove si trovava in vacanza con il suo fidanzato conosciuto grazie alla multa e con cui ha addirittura messo su famiglia: “Controllo alcolemico positivo 2015, car sharing, incontro, due anni più tardi vacanze in famiglia a Milano. Grazie da parte di entrambi”, si legge infatti nella cartolina.