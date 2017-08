Tragedia a Todi: un nonno ha investito con la macchina il nipotino mentre andava in retromarcia. E' successo ieri mattina nel comune umbro, quando l'anziano a bordo della sua vettura non si è accorto del piccolo di 17 mesi, nato a Perugia, che è stato preso in pieno dall'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Todi, che dovranno verificare la dinamica e accertare che la persona alla guida fosse realmente il nonno. I parenti, accorsi sul posto si sono subito resi conto della gravità della situazione, e hanno raccolto il bambino, trasportandolo d'urgenza all'ospedale di Pantalla. I medici del Santa Maria della Misericordia gli hanno riscontrato un grave trauma toracico da schiacciamento e lesioni addominali. Viste le condizioni fisiche poco rassicuranti, come riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia, il personale sanitario ha deciso di spostare il bambino in elicottero all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze. Nel velivolo sono state trasportate anche sacche di sangue per intervenire tempestivamente con trasfusioni. La prognosi è riservata.