Mancano ancora pochi giorni prima dell’arrivo di un aumento della tassazione sulle vincite derivanti da Gratta&Vinci, Superenalotto, Win for Life e Videolottery. Un vero e proprio raddoppio, dal primo ottobre, per la tassa sulla fortuna, secondo quanto previsto dalla manovra-bis varata a giugno. Per le vincite superiori ai 500 euro la tassa passerà dal 6% al 12%. Rimangono esclusi da questo raddoppio la Lotteria Italia, le scommesse, i poker e i casinò online, bingo e slot machine.

Aumento, a partire dallo stesso giorno, anche per la tassazione sulle vincite al Lotto: in questo caso passa dal 6% all’8%. L'importo da pagare con la tassazione, in caso di vincita, viene trattenuto direttamente dal concessionario. La tassazione è quindi immediata e non c’è bisogno di dichiarare queste vincite nella dichiarazione dei redditi.

Secondo le analisi del Servizio Bilancio della Camera, con l’aumento delle aliquote viene previsto un gettito maggiore per 143 milioni di euro l’anno (48 milioni per il Lotto e 95 per gli altri giochi) a partire dal 2018. Per quanto riguarda invece il 2017, secondo le stime dell’agenzia Agimeg, potrebbe esserci un maggiore gettito di 26 milioni, una cifra che diventerà di 322 milioni nel periodo 2017-2019.