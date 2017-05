in foto: Rosa King insieme a un ghepardo di cui si occupava (Facebook).

Tragedia all'Hamerton Zoo Park di Huntingdon, nel Cambridgeshire, Gran Bretagna, a circa 130 chilometri da Londra, dove una custode del parco, Rosa King di 33 anni, è stata sbranata e uccisa da un tigre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dalla polizia locale, che per prima ha dato la notizia dell'incidente, l'animale sarebbe riuscito a entrare nella recinzione che doveva proteggere la donna, che è morta sul colpo. Tutta la zona è stata evacuata, ma per fortuna, nessuna altra persona risulta coinvolta né si sono registrate fughe di altri animali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e anche una eliambulanza, ma per l'addetta non c'è stato nulla da fare.

"Ci dispiace tantissimo, è stato un terribile incidente", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dello Zoo. "Chiediamo scusa, ma il nostro staff è troppo sotto pressione per parlare direttamente con i media. Una nostra collega è rimasta uccisa questa mattina. È in corso una indagine per chiarire le cause di quanto avvenuto. Appena avremo maggiori dettagli li renderemo noti", continua il messaggio. Molte anche le segnalazioni su Twitter partite dai visitatori che sono stati invitati a uscire dal parco. Inizialmente, si pensava che un animale fosse fuggito, poi è arrivata la smentita e la notizia del decesso della custode. La tigre protagonista dell'attacco pare sia ancora viva.

"È morta facendo quello che più amava al mondo", ha detto un parente al quotidiano locale The Sun. "Con quei felini si sentiva a casa, sarebbe entrata senza problemi nei loro recinti e ci avrebbe giocato a calcio se avesse potuto. Rosa non era solo la custode, lei era l'Hamerton Zoo Park, il suo cuore pulsante". Che Rosa adorasse il suo lavoro lo si può intuire dal suo profilo Facebook, dove era solita condividere foto insieme a ghepardi e tigri. Intanto, mentre in rete si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la sua morte, il giardino zoologico, aperto nel 1990 e casa di numerosi animali, tra cui tigri della Malaysia e del Bengala e altri felini, resterà chiuso a partire dal 30 maggio.