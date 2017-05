Sono ore di apprensione in Gran Bretagna dopo che i media locali hanno diffuso la notizia che Buckingham Palace ha convocato per questa mattina una "riunione d'emergenza" di tutto il personale della famiglia reale sparso nelle varie residenze del Paese. Si tratta in realtà di un appuntamento non nuovo ma alquanto insolito per i tempi con cui è stata gestita la vicenda, all'ultimo momento. L'iniziava è stata annunciata da Lord Chamberlain, il funzionario senior di Casa Reale, e dal braccio destro di Sua Maestà, il segretario privato Sir Christopher Geidt ma non è stato comunicato il motivo esatto del decisione. Un mistero che ha finito per rafforzare ancora di più le ipotesi negative sulla gravita del'annuncio della Regina

"Al momento, solo quelli più vicini alla regina sanno veramente di cosa si tratta", scrive il Daily Mail che sottolinea l’età avanzata sia della regina Elisabetta che del suo consorte, il principe Filippo d’Edimburgo la cui salute precaria è stata più volte al centro dell'attenzione mediatica. Anche in questo caso le prime voci e indiscrezioni avevano ipotizzato un annuncio relativo al principe che a giugno compirà 96 anni e davanti a Buckingham Palace dalla primissima mattinata sono giunti Furgoni tv e giornalisti.

Le voci però sono state ufficialmente smentite dal Palazzo Reale. "Sua Maestà e il Principe stanno bene" hanno spiegato da Buckingham Palace ricordando che Filippo d’Edimburgo appena ieri ha inaugurato un impianto di cricket come si vede da alcune foto apparse sull'account twitter della Casa Reale. Anche la Regina ieri è apparsa in pubblico incontrando la premier Theresa May per lo scioglimento formale del Parlamento in vista del elezioni