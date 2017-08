Una misteriosa nube tossica sta attraversando la Gran Bretagna e preoccupa autorità a residenti. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, la nube tossica, di origine sconosciuta, si sarebbe formata nel Sussex, nel sud dell'Inghilterra. Al momento le autorità stanno indagando e hanno imposto ai cittadini di non recarsi nei dintorni, evitando le spiagge e i luoghi all'aperto, e hanno fortemente consigliato a tutti i residenti della zona di chiudere bene le finestre di case e appartamenti. Circa una cinquantina di persone residenti o transitanti nella cittadini di Birling Gap, vicino a Eastbourne, ha accusato dolori e malori, in particolare irritazioni a occhi e gola. Secondo la polizia locale, la nebbia "sembra essere causata da una nube proveniente dal mare", ma al momento non se ne conoscono le cause.