Una nave militare USA ha sparato diversi colpi di avvertimento contro delle imbarcazioni iraniane nella parte settentrionale del golfo Persico. Lo hanno riferito due funzionari della Difesa. Stando alle prime ricostruzioni, la nave iraniana aveva ignorato ripetuti messaggi radio provenienti dall'americana USS Thunderbolt, che aveva anche prodotto segnali visivi all'avvicinarsi dell’altro natante. L'episodio ha avuto luogo oggi durante esercitazioni della flotta Usa. Una fonte ha detto che la nave “si stava avvicinando molto velocemente e, non rispondendo a nessun segnale, non ci ha lasciato altra scelta che sparare dei colpi di avvertimento in acqua”. La nave iraniana sarebbe un’imbarcazione della Guardie della Rivoluzione.

Non è il primo incidente di questo tipo. All’inizio dell’anno un cacciatorpediniere della marina statunitense, la Uss Mahan, aveva esploso tre colpi di avvertimento nei confronti di quattro imbarcazioni delle Guardie della rivoluzione dell'Iran che si stavano avvicinando a tutta velocità nei pressi dello stretto di Hormuz. E ancora, lo scorso mese di agosto, quando un'altra nave della marina americana aveva sparato colpi di avvertimento verso un'imbarcazione veloce iraniana che si avvicinava a due navi Usa. Spesso il Pentagono ha accusato le navi iraniane di “molestie” nei confronti delle imbarcazioni da guerra Usa, soprattutto nei pressi dello Stretto di Hormuz. Ma il governo di Teheran ha sempre minimizzato gli accaduti.