È noto che alle donne incinte si consiglia sempre una vita più sana, in primis senza alcol e fumo ma anche senza alcuni alimenti potenzialmente dannosi per il feto come la carne cruda, ma i consigli dispensati dal governo indiano alle donne in stato di gravidanza vanno ben oltre. Come racconta il Guardian, il dipartimento governativo che si occupa della salute infatti ha emanato un vademecum, intitolato "Madre e cura del bambino", in cui oltre al consiglio di evitare completamente la carne e le uova, addirittura si suggerisce di evitare pensieri lussuriosi e i rapporti sessuali in tutto il periodo prima del parto.

"Le donne incinte dovrebbero separarsi dal desiderio, dalla rabbia, dall'attaccamento, dall'odio e dalla lussuria", si legge nel libretto, pubblicato la settimana scorsa dal dipartimento del ministero del governo che promuove la medicina tradizionale e alternativa. Suggerimenti che hanno immediatamente scatenato le critiche di molte organizzazioni indifesa del donne e della comunità scientifica . "Il libretto governativo è intriso di dogmi religiosi e ignora le prove mediche ampiamente accettate che le donne in gravidanza beneficiano dal mangiare carni ricche di proteine ​​e possono impegnarsi sicuramente nel sesso" hanno spiegato infatti i medici.

Il ministro della medicina tradizionale però ha difeso l'iniziava spiegando che è solo un condensato della "saggezza accumulata in molti secoli" e chiarendo che non consiglia specificamente di evitare il sesso ma solo tutti i pensieri di desiderio o di lussuria. In realtà la trovata sembra solo l'ennesimo passo verso la cultura vegetariana e tradizionale, spinta dal governo nazionalista indù del primo ministro Narendra Modi,