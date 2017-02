“Pensavo che questo momento non sarebbe mai arrivato, non ci sono parole per esprimere la mia felicità”. E’ raggiante Eddie Baker, vigile del fuoco americano, sopravvissuto ad un terribile attacco avvenuto nel dicembre 2014 fuori dalla sua abitazione: il suo vicino, Taylor Carthern, gli sparò diverse volte con una pistola fuori dalla sua casa di College Park, in Georgia. I 14 proiettili esplosi lo colpirono al petto, alla schiena e al braccio ed Eddi subì la rottura del femore, della spalla, della mascella, e di sette dita. Dieci sono stati gli interventi chirurgici ai quali l’uomo ha dovuto sottoporsi in questi mesi. I medici ne erano certi: “Il paziente non sarebbe mai tornato di nuovo a fare il suo lavoro”, Eddie era un pompiere. Anzi, lo è ancora. Perché nei giorni scorsi è stato riammesso nel team dei College Park Firefighter.

“In tutto questo tempo passato fuori e dentro gli ospedali, l’unica domanda che mi sono sempre posto è stata se fossi mai stato in grado di tornare a lavorare. I medici mi hanno sempre detto di no. Ogni volta che me lo sentivo ripetere era sempre così straziante", ha detto Baker. “Devo molto a mia moglie, mi è stata sempre affianco. Mi ha fatto capire che dovevo guardare avanti, il passato era alle spalle. Mi diceva: ‘Okay, sei malata. Ma non puoi stare qui seduto. Alzati e fai i tuoi esercizi,'" ha detto Baker. Dopo due anni di dura riabilitazione, Eddie è tornato a muoversi liberamente. Ha lavorato duramente, è stato perseverante ed è riuscito a tornare a fare il lavoro dei suoi sogni. "Siamo stati sempre insieme a lui in questi due anni. E’ come se non se ne fosse mai andato” ha detto Wade Elmore, pompiere-capo dei College Park Firefighter.