Nei primi due mesi del 2017 le importazioni di olio di palma hanno subito un crollo del 41% dopo una crescita praticamente senza freni negli ultimi 20 anni: la campagna contro il grasso vegetale sta evidentemente dando i frutti sperati anche se, come era prevedibile, c'è anche un'altra faccia delle medaglia. L'olio di palma, infatti, è stato in molti casi sostituito con il burro, le cui quotazioni – secondo Coldiretti – nel mese di maggio sono quasi raddoppiate, con un aumento di circa il 90 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016 alla Borsa di Lodi, dove anche il latte spot, cioè quello lavorato in cisterna, ha superato i 41 centesimi al litro, contro i 37 di soli tre mesi fa.

Spiega Coldiretti: "Sei italiani su dieci evitano di acquistare prodotti alimentari che contengono olio di palma, a conferma della diffidenza che sta portando un numero crescente di imprese ad escluderlo dalle proprie ricette. Le importazioni di olio di palma ad uso alimentare in Italia hanno invertito la rotta dopo essere più che raddoppiate negli ultimi 20 anni raggiungendo nel 2016 circa 500 milioni di chili. Uno sviluppo enorme nonostante che alle perplessità sugli effetti sulla salute si siano aggiunte le preoccupazioni sull’impatto ambientale che sta portando al disboscamento di vaste foreste, senza dimenticare l’inquinamento provocato dal trasporto a migliaia di chilometri di distanza dal luogo di produzione e, naturalmente, le condizioni di sfruttamento del lavoro delle popolazioni locali private di qualsiasi diritto".

L'addio dei consumatori all'olio di palma sta facendo schizzare la domanda di burro non solo in Italia ma anche a livello internazionale, tanto che i consumi sono cresciuti del 7% negli Stati Uniti, del 5% in Argentina e del 4% in Asia come in Australia nel primo trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo analisi della Coldiretti su dati Clal.