Dove una volta di questi tempi era normale recarsi a sciare ora incredibilmente non vi è nemmeno un filo di neve e gli impianti una volta affollati di gente sono ora rimasti desolatamente vuoti. Stiamo parlando della nota località turistica svizzera di Charmey, vittima come tante altre zone degli effetti del global warming, il riscaldamento globale della terra che ha portato un po' ovunque temperature record in tutte le stagioni. In zona in effetti non nevica da oltre una settimana e si sono raggiunti picchi di temperatura di oltre dieci gradi sopra la media di questo periodo dell'anno.

Con le previsioni meteo che promettono ancora bel tempo, assenza di neve e con temperatura molto calde,è probabile che di turisti se ne vedranno ancora ben pochi e che gli impianti di risalita rimarranno chiusi anche nel nuovo anno. La stagione sciistica sembrava essersi ripresa a novembre, quando un improvviso calo della temperatura ha portato con sé una buona dose di neve fresca, ma un anticiclone a dicembre ha sciolto via tutto.

L'andamento della temperatura in Svizzera in realtà è in linea con il resto del mondo visto che il 2016 è stato uno degli anni più caldi mai registrati nella storia dal momento delle rilevazioni. A destare particolare preoccupazione sono però proprio le temperature invernali visto che nei tre mesi dello scorso inverno i termometri hanno registrano in media 2,5 gradi in più del normale e la tendenza sembra destinata a continuare anche quest'anno.