Una donna 75enne di Detroit, in Michigan, è morta mentre attendeva di potersi imbarcare su un volo di ritorno dall'Iraq agli Stati Uniti per riprendere le cure mediche dopo esser stata bloccata per l'ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che congela l'ingresso di rifugiati e cittadini da sette Paesi a maggioranza islamica. Lo ha reso noto un'affiliata locale di Fox. Naimma Hager – questo il nome della donna – era originaria dell'Iraq ma era in possesso della green card (il permesso di residenza permanente) e viveva stabilmente negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia da oltre 20 anni. La donna era tornata in Iraq per fare visita a dei parenti che non vedeva da molto tempo ma durante il viaggio si è ammalata.

A raccontarlo è Mike Hager, il figlio di Naimma, che era con lei. Ai media statunitensi ha detto che sua madre sarebbe ancora viva senza il bando temporaneo istituito dal presidente Usa. "Mia madre è morta per colpa del blocco anti-migranti di Donald Trump", ha detto l'uomo, che ha lavorato come interprete dell'esercito americano durante la guerra in Iraq nel 2003 servendo il suo paese quasi fino alle estreme conseguenze, per aver riportato una grave ferita da arma da fuoco alla schiena. "Hanno distrutto la nostra famiglia, non ci posso credere".

Naimma Hager viveva stabilmente negli stati uniti da ben 22 anni e alcune settimane fa aveva deciso di fare ritorno in Iraq per un breve periodo per incontrare alcuni parenti: nel suo paese di origine la 75enne si era ammalata, così suo figlio si era imbarcato sul primo volo disponibile per andare a prenderla e riportarla a Detroit, dove avrebbe potuto beneficiare delle cure mediche del caso. Naimma però non ce l'ha fatta perché, una volta arrivati all'aeroporto in Iraq, la compagnia aerea non le ha permesso di imbarcarsi. Il giorno seguente Naimma è morta. "Mia madre ce l'avrebbe fatta se me l'avessero fatta portare in un ospedale americano. Invece è morta, a causa di Trump", ha commentato il figlio della donna.