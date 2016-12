L'ultimo regalo di Natale della sua vita ha voluto sceglierselo: Giuseppe Callari, 45 anni, ex impiegato dell'Inps, di Imperia, malato terminale, ha deciso che l'ultimo suo desiderio da esaurire avrebbe dovuto essere quello di sposarsi. Così ieri pomeriggio si è stretto in matrimonio con Consuelo Cartisano, di 35 anni, mentre poche ore più tardi il suo cuore ha cessato di battere. La cerimonia si è tenuta al capezzale di Giuseppe nella sua casa. Appena un'ora più tardi l'uomo è entrato in coma. "I medici ci avevano detto, proprio in questi giorni, che non sarebbe arrivato a Natale – racconta Fabrizio, fratello di Giuseppe -. Noi abbiamo preferito non riferirgli nulla, ma lui che è intelligente, ha capito ed ha quindi espresso il desiderio di sposarsi". Ieri sera don Luca si è recato in casa della famiglia Callari, per dare l'estrema unzione.

Giuseppe Callari era anche presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Imperia ed era una persona estremamente stimata: "Era sempre disponibile e in prima linea quando si trattava di ascoltare gli altri. – dicono di lui, commossi e profondamente scossi, i membri della onlus che l'hanno conosciuto.- Ha dato il suo tempo a questa sezione in modo completo. Nonostante la malattia, il 16 dicembre scorso ha preso parte all’ultimo consiglio dell’ente. Una persona di alta stima in grado, vista la sua cecità parziale, di fornire sempre i percorsi e consigli più adatti da seguire”.