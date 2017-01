A distanza di un anno dalla scomparsa di Giulio Regeni, avvenuta il 25 gennaio 2016, e ritrovato morto il 3 febbraio al Cairo, si cerca ancora la verità su che cosa accadde al giovane ricercatore friulano. Il procuratore generale egiziano, Nabil Ahmed Sadek, ha detto sì alla richiesta della procura italiana di inviare in Egitto degli esperti italiani ed esperti dell'unica azienda tedesca specializzata nel recupero dei dati delle telecamere di sorveglianza per analizzare quella relative alla stazione della metropolitana nella zona di Dokki, al Cairo, dove Regeni passò prima di scomparire il 25 gennaio 2016. Lo riferisce l'agenzia Mena.

“Sicurezza smise di seguire Regeni” – Nel frattempo è emerso – sempre secondo quanto riferisce l’agenzia ufficiale Mena – che “gli organi di sicurezza egiziana smisero di seguire” Regeni dopo che, in base alla conversazione col rappresentante degli ambulanti “registrata da quest'ultimo e avvenuta prima della scomparsa del ricercatore italiano”, “era emerso che la sua attività non riguardava la sicurezza nazionale egiziana”. L’agenzia ricorda che “in occasione dell'ultimo incontro a Roma, la delegazione della procura egiziana aveva consegnato a quella italiana le copie dei documenti richiesti dall'Italia e un Cd con la conversazione tra Regeni e il rappresentante degli ambulanti”.

Un anno dalla scomparsa di Giulio Regeni – Intanto in Italia, in occasione del primo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, Amnesty International ha organizzato una manifestazione nazionale a Roma in ricordo del ricercatore italiano ucciso in Egitto. L’iniziativa si terrà il 25 gennaio all’università La Sapienza e si aprirà alle 12.30, spiega Amnesty International, con il saluto del rettore Eugenio Gaudio. Alle 19.41, ora della scomparsa di Regni, si terranno poi fiaccolate in varie città, a partire dalla capitale.