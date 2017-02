Nessun cane anche se parte integrante della famiglia può venire prima delle esigenze più importanti dei figli. A stabilirlo con una sentenza è stato il tribunale dei minori di Potenza che ha deciso di togliere i due figli ad una coppia lucana che si prendeva cura anche di ben 12 cani nella loro abitazione di famiglia in campagna. Secondo il giudice, infatti, padre e madre, lui consulente a contratto per le pubbliche amministrazioni e lei casalinga, avrebbero trascurato i piccoli proprio per accudire gli animali lasciando i figli in condizioni igieniche precarie.

Tutto è partito da una denuncia per maltrattamenti sugli animali da parte dei vicini della coppia. Come racconta Repubblica, gli ispettori dell'Azienda sanitaria provinciale, dopo alcune ispezioni, hanno constatato però che non c'era alcun problema con i cani il cui benessere era sostanzialmente assicurato ma era partita una segnalazione di possibile disagio per i figli della coppia proprio a causa dei "diversi cani custoditi all'interno dell'immobile".

A questo si è sommata una telefonata ai carabinieri da parte della preside della scuola dei piccoli che segnalava le numerose assenze dei bimbi e condizioni igieniche precarie. Una insegnante infatti aveva notato sporcizia e tracce di feci canine sul grembiule del più grande dei fratelli e aveva avvertito immediatamente la dirigente scolastica. È scattato così l'intervento dei servizi sociali che li hanno prelevati da scuola affidandoli ad un casa famiglia.

Una decisione confermata ora dal tribunale secondo il quale i bambini "hanno sofferto incuria, affettiva, igienica ed educativa" e sarebbero stati privati di "relazioni sociali" perché i genitori avrebbero impedito che invitassero gli amichetti a casa per via dei cani. Il giudice non ha tenuto conto che la coppia nel frattempo si è liberata di metà degli animali e abbia ripulito il giardino della villetta e che i figli abbiano espresso il desiderio di tornare con i genitori.