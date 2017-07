in foto: Claudia Cretti, l'atleta 21enne Valcar – PBM protagonista di una terribile caduta

Non è solo il Tour de France a catalizzare l'attenzione degli appassionati di ciclismo in questi caldi giorni d'estate. Sta andando in scena infatti anche il Giro d'Italia femminile, che purtroppo però non fa registrare solo buone notizie per le atlete azzurre. La settima tappa del Giro Rosa è stata contraddistinta dalla terribile caduta di Claudia Cretti, atleta della Valcar-PBM. La giovane ciclista 21enne originaria di Costa Volpino si è schiantata al suolo in un tratto in discesa del tracciato con partenza da Isernia (Is) e arrivo a Baronissi (Sa). Secondo le prime indiscrezioni a causa dell'elevata velocità, che pare sfiorasse i 90 km/h, , l'impatto è stato molto forte per la Cretti che sarebbe finita contro un guard rail.

Quest'ultima è stata trasportata presso l'ospedale di Benevento in condizioni molto gravi, con tanto di prognosi riservata. Si temono soprattutto danni cerebrali per la sfortunata ciclista per le conseguenze del violento colpo rimediato alla testa. Nelle prossime ore la squadra lombarda fornirà nuovi aggiornamenti sulla condizione di Claudia Cretti che nel frattempo ha incassato tutta la solidarietà e le attestazioni di affetto e incoraggiamento di tutti gli atleti della carovana in rosa, che sperano in un suo repentino miglioramento.

L'esito della corsa infatti è passato in secondo piano, in quanto ora c'è un'altra gara da seguire in cui si spera che la ragazza, talento emergente delle due ruote, risulti vincitrice. Nella sua carriera la Cretti vanta anche un secondo posto presso l'UEC European U23 Track Championships con la squadra composta da Martina Alzini, Michela Maltese and Francesca Pattaro.

