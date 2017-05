Sorpresa nella decima tappa del Giro d'Italia 2017: nella crono individuale da Foligno a Montefalco (39,8 chilometri), si è imposto infatti l'olandese Tom Dumoulin del Team Sunweb, che strappa così anche la maglia rosa a Quintana e diventa il nuovo leader della corsa. Dumoulin si è imposto con il tempo di 50'37", davanti a Geraint Thomas del Team Sky (+0'49") e Bob Jungels della Quick-Step Floors (+0'56").

Male Quintana, arrivato con 2'53" di ritardo. Buona invece la prova di Vinceno Nibali, sesto con 2'07" di ritardo ma che recupera comunque 46" al colombiano nella classifica generale, che però esce da questa crono individuale completamente stravolta. Dumoulin diventa nuova maglia rosa con 2'23" di vantaggio sul colombiano della Movistar e di 2'38" su Bauke Mollema, giunto undicesimo nella tappa di oggi. Quarto posto per Thibaut Pinot, a 2'40", mentre Nibali è quinto con 2'47". Domani, nuova tappa: da Firenze, e per l'esattezza da Ponte a Ema città natale di Gino e Giulio Bartali, fino a Bagno di Romagna. Ben 161 chilometri durante i quali si attraverserà l'appennino tosco-emiliano, e dunque sarà una ghiotta occasione per gli scalatori.

Ordine d'arrivo 10ª tappa: Foligno-Montefalco (cronometro individuale)

1 Tom Dumoulin (Ola) Team Sunweb in 50'37"

2 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky a 49″

3 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors a 56″

4 Luis León Sánchez (Spa) Astana a 1'40"

5 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky a 2'00"

6 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida a 2'07"

7 Maxime Monfort (Bel) Lotto-Soudal a 2'13"

8 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi s.t.

9 Jos Van Emden (Ola) LottoNL-Jumbo a 2'15"

10 Andrey Amador (Cri) Movistar Team a 2'16"

11 Bauke Mollema (Ola) Trek-Segafredo a 2'17"

12 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin a 2'19"

19 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr a 2'42"

20 Steven Kruijswijk (Ola) LottoNL-Jumbo a 2'43"

23 Nairo Quintana (Col) Movistar Team a 2'53"

27 Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2r La Mondiale a 3'07"

Classifica generale dopo la 10ª tappa

1 Tom Dumoulin (Ola) Team Sunweb

2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team a 2'23"

3 Bauke Mollema (Ola) Trek-Segafredo a 2'38"

4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr a 2'40"

5 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida a 2'47"

6 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors a 3'56"

7 Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2r La Mondiale a 4'05"

8 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin a 4'17"

9 Andrey Amador (Cri) Movistar Team a 4'39"

10 Steven Kruijswijk (Ola) LottoNL-Jumbo a 5'19"