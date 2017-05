Lo sloveno Jan Polanc ha vinto l’attesissima tappa del Giro numero 100 con arrivo sull’Etna. Polenc è stato formidabile ed ha chiuso in modo memorabile un’incredibile fuga di 179 chilometri. Il venticinquenne della Uae Emirates ha attaccato a Cefalù, al via della frazione, e pur soffrendo è riuscito a precedere il russo Zakarin e il britannico Thomas. Cambia ancora padrone la maglia rosa, che da oggi è del lussemburghese Bob Jungels, che aveva già assaporato la leadership per ben tre giorni lo scorso anno. Quattro corridori si sono alternati al comando in quattro tappe, non era mai successo al Giro. Nibali ha provato nel finale a guadagnare qualcosa su Quintana, ma il colombiano lo ha marcato stretto e l’attacco non è andato a buon fine.

La tappa – Polanc, che corre per la squadra di Beppe Saronni, è stato coraggioso ed ha attaccato subito con il russo Brutt il sudafricano Van Rensburg e il varesino Alfaci. I quattro sono stati avvantaggiati da tutti i big che hanno deciso di non scoprirsi. Il quartetto di testa ha preso rapidamente cinque minuti di vantaggio, che pian piano sono diventati addirittura otto. Van Rensburg molla per primo, lo seguono poi Brutt e Alafaci. Polanc continua, seppur faticando parecchio, la sua marcia e precede per appena diciannove secondi Zakarin. Nibali nel finale cerca di guadagnare qualcosa su Quintana, ma non ce la fa. Nella classifica generale lo ‘Squalo’ è quarto.

Moreno strattona e spinge Rosa e viene squalificato



Dopo la gara lo spagnolo Javier Moreno Bazan è stato squalificato e condannato dalla Giuria a pagare 200 franchi di multa. Moreno, compagno di squadra di Nibali (che perde un compagno di squadra), nel finale ha strattonato e spinto Diego Rosa, corridore italiano del Team Sky. Queste le parole di Rosa: "In quei momenti c'era stress, tutti ci toccavamo, lui ha toccato me e mi ha spinto sul pubblico e le transenne. A quel punto l'ho spinto per evitare di cadere: chi era dietro di me è caduto ed è successo un casino".

L’Ordine d’Arrivo – 1) Jan Polanc (Slo) 4h55’58’’; 2) Zakarin (Rus) a 19’’; 3) Thomas (Gbr) a 29’’; 4) Pinot (Fra) s.t.; 5) Cataldo (Ita) s.t.; 6) Dumoulin (Ola) s.t.; 7) Jungels (Lus) s.t.; 8) Yates (Gbr) s.t.; 9) Mollema (Ola) s.t.; 10) Nibali (Ita) s.t..

Classifica – 1) Jungels (Lus, Quick-Step) 19h41’56’’; 2) Thomas (Gbr) a 6’’; 3) Yates (Gbr) a 10’’; 4) Nibali (Ita); 5) Pozzovivo (Ita); 6) Quintana (Col); 7) Dumoulin (Ola); 8) Mollema (Ola); 9) Landa (Spa); 10) Pinot (Fra).