E’ André Greipel il vincitore della seconda tappa del Giro d’Italia 2017. Il velocista tedesco classe 1992 della Lotto-Saudal si è imposto in volata, ipotecando anche la maglia rosa. Settimo successo in carriera alla corsa rosa, giunta alla sua 100a edizione, per il “gorilla” che sul traguardo di Tortolì ha battuto con un super sprint Roberto Ferrari (UAE) e il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Un successo, quello ottenuto nella tappa di 221 km con partenza da Olbia, che ha permesso al tedesco di diventare il leader della classifica generale, strappando il primato a Lukas Pöstlberger (Bora–Hansgrohe), sorprendente vincitore della prima giornata di gara.

Tappa tutt’altro che semplice quella odierna, ricca di cambi di pendenza. I primi a far registrare un’azione di rottura sono stati Owsian (CCC Sprandi Polkowice) e Ilia Koshevoy (Wilier Triestina), raggiunti poi da Evgeny Shalunov (Gazprom – Rusvelo), Simone Andreetta (Bardiani CSF) e Daniel Teklehaimanot (Dimension Data). Il vantaggio massimo raggiunto dai fuggitivi è stato di circa 6 minuti prima che il gruppo si ricompattasse in occasione dell'altura di Genna Silana, prima salita degna di nota del Giro. E’ stato l’eritreo Teklehaimanot (Team Dimension Data) a passare per primo sul gpm conquistando così la maglia di miglior scalatore. La discesa successiva ha fatto registrare l’azione degli uomini della Bahrain Merida, spronati da Vincenzo Nibali. L’arrivo in volata però a quel punto era già stato ormai ipotecato è così ecco l’azione di Greipel che ha portato a casa la vittoria approfittando anche del contatto tra Gaviria e Ewan con quest’ultimo che ha perso il pedale rinunciando così ai sogni di vittoria.

Grande gioia e una dedica speciale per la nuova maglia rosa ai microfoni della Rai: "Sono felice e orgoglioso per questa vittoria e per questa maglia. Orgoglioso per il risultato e anche per il grande lavoro della squadra. Dedico questo successo a mia madre: mamma ti voglio bene, e ti amo. E’ un momento molto difficile per lei, quindi le dedico questo risultato e grandissimo momento. La maglia rosa? Non mi aspettavo che si arrivasse allo sprint. E’ una grandissima gioia per me". Da registrare nel corso della tappa i tantissimi striscioni per Michele Scarponi, il ciclista recentemente scomparso dopo un terribile incidente in allenamento.