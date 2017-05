Il colombiano Fernando Gaviria si è dimostrato più forte del vento, trionfando nella terza tappa del Giro d’Italia 2017. Il ciclista classe 1994 della Quick Step, si è imposto in voltata sul traguardo di Cagliari, dopo un tracciato di 148 chilometri, con partenza a Tortolì fortemente condizionato dalle violente folate di vento. Il sudamericano che ha messo in bacheca il primo successo della sua carriera alla Corsa in rosa ha messo alle sue spalle allo sprint il tedesco Rüdiger Selig e l'italiano Giacomo Nizzola.

Una vittoria che ha permesso a Gaviria di conquistare la maglia rosa, scavalcando in classifica generale di 9 secondi il precedente primatista Greipel, che è stato penalizzato da un contatto che gli ha impedito di partecipare alla volata finale. Il primo italiano in classifica è Roberto Ferrari della UAE 7° con 17 secondi di ritardo. Grande entusiasmo per il leader che ha esaltato il gruppo Quick Step nel post gara: "Non era un'azione preparata siamo andati a tutta ed abbiamo vinto. Siamo una squadra perfetta. Loro amano il vento ed oggi siamo stati tutti premiati". E domani la carovana in rosa potrà godersi un giorno di riposo con il Giro d’Italia numero 100 che ripartirà martedì con la quarta tappa, la prima siciliana la Cefalù-Etna di 181 km

La classifica generale del Giro d'Italia dopo la terza tappa da Tortolì a Cagliari: 1. Fernando Gaviria (Col/Quick-Step) 14:45:16″; 2. Andre Greipel (Ger/Lotto) +9″; 3. Lukas Poestlberger (Aus/BORA) +13″; 4. Bob Jungels (Lux/Quick-Step) st; 5. Kanstantsin Siutsou (Blr/Bahrain) st; 6. Caleb Ewan (Aus/Orica) +17″; 7. Roberto Ferrari (Ita/UAE Team Emirates) st, 8. Ryan Gibbons (Rsa/Dimension Data) +23″; 9. Enrico Battaglin (Ita/LottoNL) st; 10. Sacha Modolo (Ita/UAE Team Emirates) st; 11. Geraint Thomas (Gbr/Team Sky) st; 12. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain) st; 13. Adam Yates (Gbr/Orica) st; 14. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R) st; 15. Rui Costa (Por/UAE Team Emirates) st; 16. Diego Rosa (Ita/Team Sky) st; 17. Nairo Quintana (Col/Movistar) st; 18. Kristijan Koren (Slo/Cannondale) st; 19. Tom Dumoulin (Ned/ Sunweb) st; 20. Luis Leon Sanchez (Spa/Astana) st.