Giovanna Gerardi, l'anziana di Gorizia scomparsa il giorno di Capodanno, è stata trovata senza vita ieri mattina nella vicina Slovenia. Da giorni decine di persone, tra amici e parenti, si erano mobilitate nelle ricerche. La donna, di 77 anni, è stata trovata assiderata accanto al suo inseparabile cagnolino, anche lui morto. Persona gioviale e allegra, Giovanna non dava notizie di sé da quattro giorni. Inizialmente erano stati i suoi parenti a tentare di trovarla, salvo poi allertare i carabinieri di Gorizia, denunciando la scomparsa.

I militari dell'Arma hanno attivato avviato immediatamente le ricerche, avvalendosi della preziosa collaborazione dei pompieri di Venezia e poi di Bologna. La casa di Giovanna si trova vicino al confine di Stato con la Slovenia e quindi sono stati allertati anche i soccorsi della Nuova Repubblica, nell'ipotesi che la donna avesse oltrepassato la frontiera. La 77enne è stata trovata senza vita proprio oltre confine, morta di freddo a causa delle basse temperature registrate in questi giorni nella notte. La notizia della morte di Giovanna Gerardi ha addolorato profondamente Gorizia, dove in molti la conoscevano proprio per la sua grande umanità.