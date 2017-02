Macabro ritrovamento nella mattinata di lunedì in un appartamento della periferia di Orvieto, in provincia di Terni, in Umbria. All'interno dell'abitazione infatti giaceva il corpo senza vita di un giovane di 28 anni che da alcune ore non rispondeva più a telefonate e citofono. La drammatica scoperta dopo che i vicini hanno chiamato i vigili del fuoco preoccupati per un forte odore di gas che proveniva dell'abitazione dell'uomo che non rispondeva al campanello. Dopo aver constatato effettivamente la forte presenza di gas in zona, in località Osarella, i pompieri hanno forzato la porta di ingresso e sono stati i primi ad entrare nell'appartamento trovandosi di fronte il corpo senza vita del 28enne che giaceva in camera da letto.

Non si sarebbe trattato di una fuga di gas accidentale ma di un suicido. Il giovane infatti si sarebbe ucciso proprio respirando il gas della stufetta di riscaldamento che teneva i casa come ricostruito dai carabinieri giunti sul posto. Dopo i rilievi de caso infatti i militari fin da subito hanno ritenuto quella del suicidio l’ipotesi più accreditata. La salma del 28enne comunque rimane a disposizione della magistratura per una eventuale autopsia.

L'uomo non ha lasciato biglietti né spiegazioni sull'estremo gesto ma secondo indiscrezioni provenienti da fonti investigative pare che il 28enne fosse stato implicato in una torbida storia di abusi su minori emersa nei mesi scorsi e sulla quale sono ancora in corso gli accertamenti della magistratura. In particolare, come raccontano alcuni quotidiani locali, la vittima pare fosse indagato per violenza sessuale su una bambina di soli 8 anni. Per questo si ipotizza che l'uomo non abbia retto a un’accusa così pesante anche se non è chiaro se fosse o meno a conoscenza del procedimento a suo carico.