Un ragazzo di diciotto anni è stato arrestato con la pesante accusa di aver picchiato brutalmente la figlioletta di sedici mesi tanto da farla finire in coma. Una bambina che probabilmente, secondo quanto hanno fatto sapere i medici dell'ospedale di New York in cui è stata ricoverata, non sopravvivrà. La piccola, che si chiama Nylaha Lewis, ha riportato fratture multiple al cranio, una emorragia al cervello e lividi e lesioni varie sul volto, gambe e altre parti del corpo. Il brutale attacco sarebbe avvenuto domenica – nel giorno della festa del papà – in casa, a Coney Island, New York. L’uomo accusato di aver pestato la figlioletta si chiama Shaquan Taylor: compirà 19 anni martedì prossimo. Da quanto è emerso, i vicini di casa hanno sentito la bambina piangere e il padre ha detto che era caduta dal letto.

I medici hanno detto che le ferite della piccola non sono compatibili con una caduta – Apparentemente in quel momento in casa non c’era la mamma della bambina, una diciassettenne che aveva lasciato la figlia dal giovane per permettergli di trascorrere un po’ di tempo insieme nel giorno della festa del papà e che a sua volta sarebbe stata aggredita da Taylor quando ha tentato di chiamare i soccorsi. L’uomo è stato successivamente arrestato dalla polizia a pochi isolati di distanza da casa sua ma ha continuato a negare di aver picchiato la figlia: ha prima detto che la bambina era caduta dal letto, poi ha cambiato versione ma in ogni caso i medici hanno spiegato alla polizia che le lesioni della piccola non erano compatibili con una caduta. Il giovane padre è finito in carcere.