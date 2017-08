Una modella si è tolta la vita nella sua abitazione mentre stava facendo una videochiamata con Whatsapp col marito. La tragedia è avvenuta a Dacca, in Bangladesh, e la donna morta suicida è la ventiduenne Risila Binte, modella dal 2012, studentessa universitaria e anche madre di una bambina di tre anni. Secondo quanto affermato dalla polizia, appunto, la giovane donna si sarebbe uccisa mentre parlava al telefono con il marito Imrul Hasan. Secondo quanto riportato dai media britannici, a trovare il corpo di Risila sarebbe stata sua madre dopo aver buttato giù la porta di casa. Ma ormai per la giovane modella era troppo tardi: la ragazza è stata portata in ospedale ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Forse problemi di coppia alla base del tragico gesto – Non sono ancora del tutto chiare le modalità del suicidio ma secondo alcune indiscrezioni la giovane si sarebbe impiccata in casa. In quel momento non era presenta nell’abitazione la figlioletta della donna, che era a casa dei nonni. Non sono chiare neppure le motivazioni alla base del tragico gesto della modella ma pare che la donna e suo marito avessero dei problemi coniugali. E proprio quella crisi, quindi, potrebbe aver spinto la giovane a togliersi la vita.