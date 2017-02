Una giovane madre statunitense è stata condannata ad un minimo di 15 anni di carcere da un tribunale dell'Ohio per aver ucciso e decapitato la figlioletta di appena tre mesi durante un raptus di follia avvenuto in una casa di College Hill nel marzo del 2015. La donna, la 22enne Deasia Watkins, dopo una lunga cura psichiatrica obbligatoria perché dichiarata affetta da psicosi post partum, è stata dichiarata giudicabile da una corte locale e quindi processata e condannata per omicidio aggravato. La donna si era sempre dichiarata non colpevole spiegando ai giudici di voler bene alla figlia, la piccola Jayniah Watkins, e di non essere pienamente nelle sue facoltà al momento del fatto per infermità mentale.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, la donna, che soffriva di psicosi post-partum e stava assumendo anche dei farmaci, in uno scatto di ira avrebbe picchiato la piccola fratturandole anche un braccio prima di ucciderla con un grosso coltello da cucina con diversi colpi alla gola mentre si trovavano in casa di una zia alla quale la bambina era sta affidata dai servizi sociali. Poi la giovane madre avrebbe messo l'arma nelle mani della piccola con l'assurda intenzione di far credere che fosse stata la bimba da sola a uccidersi in un incidente domestico.

All'epoca la piccola era stata già tolta alla madre proprio per i problemi mentali della donna e affidata ad una zia con l'avvertenza di tenere la madre lontano a meno che gli operatori sociali non la autorizzassero esplicitamente. La zia però avrebbe disatteso le indicazioni delle autorità facendo trasferire la giovane madre in casa con la bimba una settimana prima dell'omicidio.