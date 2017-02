Travolto da un treno Frecciarossa che transitava dalla stazione di Rovigo, diretto a Venezia. Si è spento così nella serata di lunedì, poco dopo le 21, un ragazzo di ventidue anni originario di Badia Polesine (Rovigo) per il quale ogni disperato tentativo di soccorso è stato vano. Da subito si è ipotizzato un gesto volontario che sembrerebbe confermato con il trascorrere delle ore: secondo le testimonianze di chi avrebbe assistito al dramma il giovane improvvisamente si sarebbe buttato verso il treno che stava sopraggiungendo al terzo binario della stazione. Sul posto, oltre alla polizia scientifica, sono intervenuti gli agenti della Polfer e della Squadra volanti che hanno compiuto i rilievi e gli accertamenti del caso. Da quanto si è appreso, il ragazzo studiava Ingegneria a Ferrara e proprio oggi si sarebbe dovuto laureare.

Sconvolti gli amici: "Oggi dovevamo festeggiare la sua laurea" – Sconvolti gli amici del giovane morto nella serata di ieri. “Mai mi sarei aspettato un gesto di questo tipo. Penso nessuno se lo aspettasse. Né gli amici né, tantomeno, la famiglia – è quanto ha dichiarato, scrive Il Resto del Carlino, uno studente di Biologia di ventuno anni, amico fraterno della vittima da quando erano molto piccoli e suo vicino di casa. – Oggi doveva laurearsi in Ingegneria civile e ambientale a Ferrara, noi amici avevamo preparato tutto, il cartellone, il papiro, il regalo. Poi ieri sera abbiamo saputo della tragedia. Fino a ieri pomeriggio eravamo d’accordo di andare oggi alla discussione, per festeggiarlo”. Il ventiduenne lascia la madre, il padre e una sorella più piccola. Gli inquirenti sono al lavoro per tentare di capire cosa abbia spinto lo studente a togliersi la vita.