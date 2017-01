in foto: Università Federico II di Napoli

Trenta lezioni gratuite e aperte a tutti di dialetto napoletano. Un'iniziativa voluta dalla Università degli Studi "Federico II" di Napoli. Un ciclo seminariale curato da Nicola De Blasi, docente federiciano di Linguistica italiana che curerà il seminario con un altro esperto, il professor Francesco Montuori, professore di Storia della lingua italiana.

Da marzo sarà disponibile sul portale dell'università, Federica.eu, il primo corso web di Dialettologia italiana con un'attenzione particolare ai dialetti campani. Tra i temi approfonditi, come riferisce lo stesso De Blasi a Repubblica, "ci sarà il numero di dialetti presenti in Italia meridionale, in teoria uno per ogni paese. E tutti simili tra loro, cugini con aspetti condivisi ma ugualmente differenti.A riguardo, on line circola da tempo la convinzione che in tutta l'area linguistica meridionale viva una sola lingua, il napoletano. Un equivoco incoraggiato dal sito dell'Unesco che sostituisce con un semplicistico e singolare "Italiano del Sud" – lingua inesistente assimilata al napoletano – il plurale dialetti meridionali da sempre adottato dagli esperti".

Dialetto e non solo: da quest'anno la laurea in canzone napoletana.

Da quest'anno, come scritto qualche mese fa, sempre all'università partenopea, sarà possibile diventare “Dottore in canzone napoletana”. Ebbene si: è questa la novità introdotta a partire dall'anno accademico 2016/2017 per tutti gli studenti dell'Università Federico II di Napoli. Un corso di laurea innovativo, ma che guarda indietro alla grande tradizione culturale popolare partenopea: il corso è quello di “Discipline della Musica e dello Spettacolo”, appartenente al Dipartimento di Studi Umanistici dell'ateneo. E per presentare la novità accademica, non poteva mancare un grande concerto, che ha riscosso molto successo, dedicato proprio alla canzone napoletana.