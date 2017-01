Drammatico incidente in Giordania, nel governatorato di Balqa, dove un veterinario e il suo assistente sono stati sbranati vivi e uccisi da tre leoni mentre procedevano ad un controllo della fauna selvatica del luogo. Gli animali, precisano le fonti di sicurezza, sono stati abbattuti in seguito all’attacco. Stando a quanto riferisce Sky News Arabia, i due professionisti sono morti durante la disperata corsa in ospedale. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, e le autorità giordane hanno rivelato di aver avviato immediatamente un’inchiesta per fare luce sulle circostanze dell’incidente.

La notizia ha fatto discutere non poco e generato polemiche: non è infatti la prima volta che animali di grandi dimensioni, spesso tenuti in cattività, attaccano guardie, visitatori o veterinari causando loro, nella migliore delle ipotesi, lesioni gravi se non addirittura la morte. Il mese scorso, ad esempio, in Sud Africa un leone di 200 chili ha azzannato a morte il domatore durante uno spettacolo circense. Sempre il mese scorso si è registrato un altro incidente che è costato entrambe le braccia ad un autista in uno zoo della Russia. L’uomo, tuttavia, in quel caso se l'era decisamente cercata. Ubriaco dopo una notte brava, ha pensato bene di affacciarsi in stato di ebrezza nel recinto di una leonessa “per abbracciarla.”