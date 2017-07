L'ambasciata israeliana ad Amman, capitale della Giordania, è stata isolata dalla polizia e ci sono informazioni di colpi di arma da fuoco. Secondo l'agenzia spagnola EFE nella sparatoria sarebbero rimasti feriti un giordano e un israeliano. I due sarebbero stati protagonisti di scontro all'interno della sede diplomatica, del quale al momento non si conoscono i motivi scatenanti. Sui social network si diffondono però diverse voci, alcuni parlano di due morti. Uno di questi dovrebbe essere l'assalitore, di nazionalità giordana, che potrebbe avere colpito con un coltello personale dentro l'ambasciata, forse una delle guardie poi deceduta.

Al momento la polizia stanno cercando di capire l’episodio possa essere collegato alle proteste e alle violenze che si registrano da una settimana a Gerusalemme, per le restrizioni decise dal governo israeliano per l’accesso alla moschea di al Aqsa, o se si sia trattato di un incidente isolato, come sostengono fonti della polizia di Amman citate dall’emittente televisiva “al Jazeera”.