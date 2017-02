Un gioielliere sardo è stato ucciso nelle scorse ore nella sua abitazione del Nuorese a seguito di un violenta rapina in casa, probabilmente avvenuta questa notte. La vittima è il 63enne Giuseppe Mario Manca proprietario della gioielleria del paesino dove abitava. La scoperta del drammatico episodio è avvenuta solo questa mattina dopo che è scattato l'allarme perché nessuno aveva più avuto notizie della vittima e i familiari e gli amici non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Il corpo senza vita del gioielliere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme lanciato dai parenti, intorno a mezzogiorno all'interno della sua abitazione di via IV Novembre a Sorgono, piccolo centro della Barbagia in provincia di Nuoro.

L'uomo era stato imbavagliato e poi legato ad una sedia dove ha trovato la morte. Dopo la drammatica scoperta sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma purtroppo per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul luogo subito dopo sono arrivati anche carabinieri della compagnia di Tonara, competenti per territorio. Del caso è stata subito informata la locale Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo al momento affidato al pm di turno. Sul posto anche il medico legale e gli specialisti del Reparto investigativo scientifico dei carabinieri di Cagliari per i rilevi del caso.

Per gli inquirenti la morte dell'uomo è collocabile in un arco temporale che va dalla serata di lunedì alla mattinata di martedì. In base alla ricostruzione dei suoi ultimi movimenti, si sa infatti che il gioielliere, che viveva solo nell'abitazione sopra alla gioielleria, ha trascorso tutta la giornata in negozio fino alle 20 orario di chiusura. Al momento resta da accertare l'esatta causa di morte perché non è chiaro se l'uomo sia stato ucciso dai rapinatori o se sia morto per un malore durante la rapina. Stando ad un primo esame esterno del corpo, da cui non emergono tracce di arma da fuoco né segni di violenza o macchie di sangue, l'ipotesi più accredita dagli investigatori è che l'uomo sia morto per soffocamento.