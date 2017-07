Già in altre occasioni si era offerto di aiutarla, accompagnandola a casa per portarle le buste della spesa. Lui è un cittadino nigeriano di 26 anni, ospite da tempo di varie comunità di accoglienza sul territorio. Lei una donna di 76 anni di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno, anche in quest’ultimo caso l’anziana l’avrebbe trovato davanti ad un supermercato del comune pugliese, dove stazionava per chiedere l'elemosina ai clienti, e subito il giovane si sarebbe offerto di portarle i sacchetti. Insieme avrebbero raggiunto l’abitazione della signora, non molto distante dal dismesso ospedale ‘Paradiso’. Qui il nigeriano avrebbe aggredito la 76enne, per poi picchiarla selvaggiamente e infine violentarla.

I fatti sono avvenuti venerdì sera. L’anziana è riuscita solo in un secondo momento a chiamare uno dei figli per ricevere aiuto. Ed è attualmente ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale ‘Miulli’ di Acquaviva dove sarebbe arrivata in stato di choc e in condizioni serie a causa delle lesioni riportate. Intanto il giovane era tornato davanti al supermercato per chiedere l'elemosina, ma è stato subito fermato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggrava e lesioni personale. Alla sua identità i carabinieri sarebbero giunti sia grazie alla descrizione fornita dalla vittima sia per le testimonianze raccolte tra i residenti della zona e gli abituali frequentatori del negozio. Il 26enne, che sarebbe ospite del Cara di Palese, è ora in carcere a Bari, in attesa che il fermo venga convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale barese.