Fate attenzione, quando regalate ai vostri figli dei walkie talkie giocattolo, perché anche dietro questi apparentemente innocui apparecchi elettronici possono celarsi delle minacce. Una donna britannica, madre di due bimbe di 7 e 8 anni, ha donato per Natale delle ricetrasmittenti alle bambine, che entusiaste dopo appena poche ore si sono sintonizzate su una frequenza radio ed hanno iniziato a parlare tra di loro da punti remoti della casa. Improvvisamente, però, nella conversazione si è infiltrato un adulto, un esperto radioamatore che evidentemente è riuscito a monitorare a lungo il dialogo tra le due bimbe per poi intervenire e chiedere: "Come vi chiamate? E dove abitate". Le piccole hanno risposto che non avevano il permesso di parlare con degli sconosciuti, ed hanno cambiato la frequenza di utilizzo dei walkie talkie. L'uomo, però, non si è arreso e dopo averle cercate è riuscito nuovamente a intrufolarsi nelle loro conversazioni, ancora una volta chiedendo informazioni private alle due bambine, che solo in quel momento hanno avvisato i genitori.

"Ho regalato alle mie figlie delle ricetrasmittenti credendo che sarebbero state di gran lunga più sicure degli smartphone, ma evidentemente mi sbagliavo. Credo che tutte le mamme debbano prestare la massima attenzione a questi apparecchi elettronici. Io sto ancora tremando dalla paura quando penso a quello che sarebbe potuto accadere se le mie figlie avessero rivelato a quell'uomo dove vivono", ha detto la madre.