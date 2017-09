In una noiosa domenica pomeriggio per scherzo avevano deciso di andare a giocare lungo a linea ferroviaria che passa nei pressi del loro abitazioni, ma quello che doveva essere un passatempo si è trasformato in pochi attimi in una tragedia per una coppia di giovani fidanzatini statunitensi residenti in un sobborgo di Pittsburgh, nello stato della Pennsylvania. Il ragazzo infatti è rimasto ferito in maniera seria ed è ora ricoverato in ospedale, lei purtroppo invece è stata travolta e uccisa.

La vittima è la 21enne Lindsey Michaels, travolta da ben due convogli ferroviari che non le hanno lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due giovani avrebbero cercato di salire su un treno merci in corsa che però proprio in quel momento stava accelerando e ha finito per travolgerli. Entrambi sono caduti ma mentre il ragazzo ha riportato solo fratture e lesioni agli arti, lei è finita sotto le ruote del treno e poi è stata travolta anche da un altro convoglio che viaggiava in direzione opposta.

L'equipaggio del treno non ha visto nessuno che cercava di saltare sul treno, non si è accorto dell'incidente e ha proseguito la corsa. Sul caso la polizia ha avviato una indagine che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Commosso il ricordo di chi conosceva la ragazza ricordandola come una giovane sempre allegra e pronta a divertirsi , soprattutto col suo ragazzo con cui amava stare sempre insieme