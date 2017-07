Dramma nelle scorse ore nelle acque del lago Keystone, nei pressi di Manford, nello Stato dell'Oklahoma. Una bimba di appena 18 mesi è morta annegata dopo essere caduta dal materassino gonfiabile sul quale stava giocando con altri bambini. La piccola è caduta in una zona dove la profondità dell'acqua raggiunge anche i tre metri e per lei non vi è stato scampo. La tragedia nel tardo pomeriggio di domenica quando la famiglia della piccola si era ritrovata al lago per una gita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola si trovava con un ragazzino di 9 anni e un'altra bimba di cinque anni sul materassino che veniva trascinato da tre adulti a nuoto a circa nove metri dalla riva quando è caduta in acqua. Gli adulti avrebbero cercato di soccorrerla ma senza riuscirci. Il corpo senza vita della piccola è stato recuperato solo tre ore più tardi dai sommozzatori giunti sul posto. Gli adulti e i genitori dei piccoli coinvolti sono sotto inchiesta perché nessuno di loro indossava giubbotti di salvataggio o altri strumenti analoghi nonostante non sapessero nuotare.