Esistono cani che subito attirano l'attenzione per la loro socialità o il loro aspetto e trovano una famiglia molto facilmente e cani invece che ci mettono del tempo in più per trovare una nuova casa, ma quello che è toccato a Gino va oltre ogni immaginazione. Come racconta il quotidiano locale il Gazzettino, infatti, il piccolo meticcio da oltre tre lustri attende che qualcuno si faccia avanti per portarlo via dal canile di Padova dove ormai è diventato una presenza storica, ma fino ad ora non ha avuto alcun successo.

"Nonno Gino", così come ormai è stato ribattezzato dagli addetti del canile per ricordare la sua veneranda età di 16 anni, ha passato praticamente tutta la sua vita nella struttura vedendo arrivare e partire molti altri cani. Solo raramente è uscito dal canile, come è accaduto pochi giorni fa, quando qualcuno lo ha portato con sé per regalargli un po' di libertà. "È un cane dolcissimo, adora le persone e le coccole indescrivibilmente, è bravissimo in auto e al guinzaglio, ha urgente bisogno di una vera famiglia che lo possa amare per il tempo che gli resta" ha spiegato una volontaria del canile al giornale, assicurando: "Gino ve ne sarà riconoscente con tutto l'amore che ha da donare".