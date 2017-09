Trovare per caso una banconota da 500 euro è cosa molto rara, comprensibile dunque l'incredulità e lo stupore di chi si è ritrovato davanti a centinaia di banconote del genere gettate per di più alla rinfusa in dei bagni pubblici di bar e ristoranti tanto da intasare wc e lavandini. È quanto sarebbe accaduto all'inizio dell'estate a Ginevra, in Svizzera, e ora al centro di un complessa inchiesta delle autorità elvetiche. La notizia, lanciata dalla Tribune de Genève, è stata confermata oggi dalla procura ginevrina all'Agenzia Telegrafica Svizzera.

Come raccontano i media locali, la prima insolita scoperta delle banconote da 500 euro è avvenuta nei bagni di una nota banca elvetica, una filiale dell'UBS che si trova in centro città. Dopo la denuncia sono partitele indagini ma lo strano caso ha assunto contorni ancora più misteriosi quando qualche giorno più tardi la stessa scoperta è avvenuta nei bagni di tre diversi locali pubblici, tra bar e ristoranti, che si trovano nello stesso quartiere della banca.

Secondo gli inquirenti locali, le banconote erano state tagliuzzate e pressate prima di essere inserite nei sifoni dei gabinetti e negli scarichi dei lavandini provocando anche danni ai bagni. La somma totale non è nota ma sarebbe comunque ingente. Stando a quanto scrive il quotidiano ginevrino, l'inchiesta, andata avanti per settimane, si concentrerebbe su alcune donne spagnole filmate dalle videocamere di sorveglianza della banca. Al momento gli inquirenti però mantengono il massimo riserbo e non sono noti i motivi dietro al singolare gesto.