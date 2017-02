in foto: Una veduta di Tokyo in Giappone

Sarà disponibile da oggi, in tutte le librerie del Giappone, il nuovo romanzo dello scrittore Haruki Murakami. Il titolo giapponese è "Kishidancho Goroshi” (che, nell'edizione italiana, sarà tradotto con "Killing Commendatore") ed è il primo tomo di una saga che prevede l'uscita in futuro anche di un secondo volume. Ma a poche ore di distanza dall'arrivo del libro sugli scaffali del paese del Sol Levante, ancora non si sa nulla del romanzo, né della sua trama, né del suo contenuto.

Si sa solo, come ha annunciato lo stesso Murakami qualche mese fa, che "sarà un romanzo più lungo di "Kafka sulla spiaggia" e più breve di "1Q84". Un po' poco per i milioni di lettori affamati di nuove storie del grande autore giapponese. Il motivo di tanto riserbo? Probabilmente aumentare nei lettori la curiosità verso questa nuova storia.

Strategia che, finora, pare aver funzionato. Da una iniziale tiratura-monstre di mezzo milione di copie, la prima edizione giapponese di "Kishidancho Goroshi” è già stata ampliata a 700mila esemplari. Per il secondo episodio della saga, invece, è già prevista una tiratura di 600mila copie. Ognuna delle quali è già abbastanza corposa, considerando che l'opera completa ammonta a oltre duemila pagine.

In Italia il libro arriverà sul finire del prossimo anno, l'uscita nelle librerie italiane è prevista nell'autunno del 2018. L'editore, come al solito, sarà Einaudi che gode in esclusiva, per il mercato del Belpaese, dei diritti sulle opere di Murakami. Al momento, come annunciato dalla casa editrice, si sta lavorando alla traduzione.