È giallo sulla sorte di un cittadino italiano scomparso da giorni in Costa Rica. Si tratta di Vincenzo Costanzo, un cinquantaduenne originario di Cosenza, che da venticinque anni vive in Costa Rica dove ha anche due figli. Costanzo – che in Italia ha parenti che vivono a Bari e in Calabria – risulta scomparso dal 24 gennaio scorso da San Josè. Poco prima di sparire, secondo quanto denunciato dalla sorella ai carabinieri, l’uomo avrebbe detto ad alcuni parenti che aveva un appuntamento con un amico italiano che lo aveva messo in contatto con persone interessate a comprare un terreno del valore di alcuni milioni di euro che si trova a Panama, nell'isola di Cebaco. Il terreno, di 17 ettari, è di proprietà di una società – a quanto si apprende a Bari – in cui l’italiano scomparso avrebbe il 60 percento delle quote.

Il giorno dopo la scomparsa Costanzo avrebbe dovuto prendere un aereo per l'Italia – Da quanto è emerso, la trattativa per la vendita avrebbe dovuto concludersi nei giorni scorsi a Milano dove era stato fissato, in seguito a diversi rinvii, un appuntamento con i potenziali acquirenti. Il giorno dopo la scomparsa Costanzo avrebbe dovuto prendere un aereo per rientrare in Italia e per concludere l’affare milionario. Per questo motivo, aveva lasciato le valige già pronte per il viaggio a casa dell'ex suocera. Secondo quanto fatto sapere dai familiari, della scomparsa del cinquantaduenne italiano è stata informata la Farnesina, che segue il caso. Contatti sono stati avviati con l'Interpol e con il consolato italiano in Costa Rica.