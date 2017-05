Lo scorso aprile una giovane polacca di 27 anni, Magdalena Zuk, è morta in Egitto dopo essere precipitata dalla finestra di un ospedale. La ragazza era arrivata nel Paese il 25 aprile per una vacanza in un resort sul Mar Rosso ed è morta appena cinque giorni dopo. E sulla sua morte regna ancora il mistero. Se da un lato le autorità egiziane hanno infatti parlato di suicidio, dall’altro le autorità polacche sembrano avere dei dubbi. In Egitto, stando alla ricostruzione della polizia locale, Magdalena si sarebbe lanciata volontariamente da una finestra dopo essere arrivata in ospedale “mostrando segni di un possibile disturbo mentale”. Una versione che la Polonia ritiene poco convincente. Stando ad alcune ricostruzioni dei media locali, per le autorità polacche non è escluso che la giovane possa essere morta in seguito a delle violenze.

Il video delle telecamere dell'hotel – Una versione – quella che fa riferimento a delle violenze subite – che in qualche modo sembra “confermata” da un video spuntato in rete nelle ultime ore. Si tratta di un video che sarebbe stato realizzato da una telecamera a circuito chiuso di un hotel del Mar Rosso e in cui si vede una ragazza che viene inseguita, picchiata e trascinata via da diversi uomini. Quella donna è la giovane polacca morta precipitando dalla finestra? Per il momento non sarebbero state trovate conferme ma, intanto, sul corpo di Magdalena sono in corso gli esami per capire se la giovane possa aver subito violenze prima di morire.