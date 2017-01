Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella notte tra sabato e domenica nel Trevigiano, nelle vicinanze dell’ex mangimificio di Silea, non lontano dall’argine sinistro del Sile e a poca distanza da vari locali e un multisala. Il cadavere (un uomo bianco e privo di documenti) è stato identificato diverse ore dopo il ritrovamento: si tratta di Andrea Dorcich, trentatreenne di Fiera. A notare la sagoma dell’uomo, intorno alle tre di mattina tra sabato e domenica, è stato un automobilista di passaggio intento a manovrare la propria vettura parcheggiata poco lontano. La zona in cui è stato rinvenuto il cadavere soprattutto nel weekend è normalmente molto frequentata oltre che dai clienti dei cinema e dei ristoranti nelle vicinanze anche da coppie alla ricerca di angoli appartati.

Era scomparso da alcuni giorni da casa – Del caso si stanno occupando i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e dato il via alle indagini per capire le cause del decesso. Data la rigidità della temperatura esterna non è possibile ipotizzare una data attendibile del decesso sulle cui cause potrà far luce soltanto l'autopsia, prevista per martedì. L’uomo, stando a quanto riportato dai quotidiani locali, sarebbe stato trovato sfigurato e con diversi lividi e fratture sul corpo. “È stato ammazzato, qualcuno l’ha picchiato”, le parole della madre riportate da La Tribuna di Treviso. Andrea Dorcich viveva da alcuni anni a Treviso e pochi giorni fa era sparito di casa, facendo perdere le sue tracce. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa.