È mistero su quanto accaduto due giorni fa a Wilson, nel North Carolina, dove quattro persone appartenenti alla stessa famiglia sono state trovate morte in casa dopo una sparatoria. La polizia ha trovato i cadaveri nella giornata di sabato – vigilia di Natale – ma probabilmente i quattro erano stati uccisi già venerdì notte. Su quanto accaduto ci sono ancora pochissime informazioni e la polizia, che ha invitato chi dovesse avere informazioni a farsi avanti, sta cercando di mantenere il più stretto riserbo. Secondo quanto si legge sui media americani, quello che si sa è che appunto tutte le vittime erano legate tra di loro da rapporti di parentela e sentimentali e vivevano tutti nello stesso appartamento. Le vittime sono Tammy Lynette Pearce, una donna di 54 anni, Selby Gene Outland, 47 anni, Paul Shane Pearce, 28 anni, e Dominique Nicole Privette, 23 anni.

Da quanto è emerso, Selby Outland era il compagno di Tammy Pearce, madre di Paul Pearce, il quale aveva una relazione con Dominique Privette. Il quartiere teatro della drammatica vicenda è sotto choc e gli investigatori non hanno finora fatto trapelare nulla sulla dinamica dei fatti. A uccidere i quattro potrebbe essere stato qualcuno ancora in libertà, ma non si esclude neppure la pista dell’omicidio-suicidio. Nel frattempo, sulla piattaforma Gofoundme è stata avviata una raccolta fondi per le spese dei funerali.