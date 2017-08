Tragico ritrovamento nelle scorse ore in Scozia. In un appartamento di Glasgow è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane ragazza italiana di 25 anni da tempo residente nella città scozzese. La vittima è Debora Rastelli, una giovane originaria di Cossato, in provincia di Biella. La 25enne è stata ritrovata senza vita dalla sua coinquilina che rientrata in casa giovedì si è trovata davanti la 25enne priva di sensi e ha avvertito i soccorsi. all'arrivo dell'ambulanza però per Debora non c'era più nulla da fare i medici hanno solo potuto constatarne la morte.

Sulle cause del decesso della nostra connazionale per ora non si sa nulla. Secondo quanto riportano i media locali citando fonti di polizia, la giovane, che avrebbe compiuto 26 anni tra qualche giorno, non mostrava segni evidenti di violenza ma non era neanche malata e in casa non sarebbe stato trovato nulla fuori posto. Maggiori dettagli sull'accaduto arriveranno nelle prossime ore con gli esami medico legali sul corpo e la ricostruzione degli ultimi istanti di vita della giovane donna. Sul caso infatti è stata aperta una indagine da parte della polizia locale che però sembra escludere l'omicidio. "Non è morta in circostanze sospette" ha dichiarato all'Ansa una portavoce della polizia scozzese, senza però chiarire le cause del decesso.

Diplomata all'Istituto tecnico industriale di Biella, la giovane era partita per la Scozia circa un anno fa per imparare la lingua e lavorare in modo da mettere da parte i soldi per proseguire gli studi. Distrutti familiari e amici dopo l'atroce notizia della prematura scomparsa della 25enne. I genitori, avvertiti in mattinata dalle autorità diplomatiche italiane avvisate a loro volta dalle autorità scozzesi, sono partiti immediatamente per Glasgow.