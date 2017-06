Mistero a Varmo, in provincia di Udine, dove un uomo 56enne è stato rinvenuto a casa sua, sanguinante e in stato di incoscienza, con una profonda ferita al capo. L’uomo, che versa ora in gravissime condizioni, è il custode del campo sportivo del comune friulano che ieri sera era atteso ad una cena con amici dopo aver chiuso l'impianto, come ha sempre fatto negli ultimi tempi da qualche anno, al termine di una partita fra vecchie glorie sportive locali.

Gli altri hanno pensato che, forse stanco dopo la giornata di lavoro, avesse preferito rincasare. Dopo la cena, alcuni dirigenti sportivi sono rientrati al campo – era circa mezzanotte – per recuperare le loro automobili nel posteggio e hanno affermato di non aver notato nulla di strano, anche perché a quell'ora era molto buio. Solo verso le 5 di mattina, alcuni ragazzi di Varmo che hanno raggiunto l'area si sono accorti che c’era un uomo riverso a terra, in un lago di sangue e hanno chiamato subito i soccorsi. All'arrivo dei sanitari del 118 il 56enne versava in condizioni molto serie ed è stato trasportato immediatamente in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Udine.

Ora è in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione locale e al momento pare esclusa la pista dell'aggressione o della rapina, perché l'uomo aveva con sé i suoi beni, tra cui il portafogli con dentro del denaro; è possibile che sia caduto accidentalmente chiudendo gli impianti.