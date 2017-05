Giallo a Osimo, paese di 35mila abitanti in provincia di Ancona, nelle Marche. In un fossato lungo un piccolo canneto in via Chiaravallese, tra Polverigi e Osimo, è stato trovato morto Olindo Pinciaroli, veterinario di 54 anni originario del Maceratese. A lato della strada è stata trovata parcheggiata la sua ambulanza veterinaria. Il corpo era vicino dalla vettura, in un fossato lungo la strada per Osimo. L'uomo è stato ritrovato ormai privo di vita con evidenti ferite procurate con un'arma da taglio. La prima ipotesi degli inquirenti è che sia stato aggredito e forse accoltellato, ma gli investigatori per ora non si sbilanciano e infatti hanno dubbi anche sulla presunta arma del delitto. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri di Osimo e le ambulanze della Croce rossa e del 118.

L'allarme è scattato attorno alle 10 di questa mattina, sul posto è arrivata anche un'eliambulanza. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo era diretto a una manifestazione di cavalli in Vallesina e sembra non viaggiasse da solo sull'ambulanza veterinaria. A quanto pare sarebbe stato proprio il compagno di viaggio a chiamare il 118, raccontando di aver subito una rapina lungo la strada. L'uomo, ricercato dai carabinieri fin dal primo momento, è stato bloccato pochi minuti fa. Sarebbe anche lui ferito.