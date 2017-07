È un vero e proprio giallo quello che è scoppiato nelle ultime ore a Genova. Nel mare davanti al litorale della città ligure, in corso Italia, nei pressi dei giardini di Punta Vagno, è stato avvistato e recuperato il cadavere di una donna. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di una 50enne, ma non si conoscono ulteriori dettagli sulla sua identità, che resta per il momento avvolta nel mistero. A notare il corpo in acqua sono stati alcuni cittadini, che si trovavano sugli scogli e che hanno immediatamente allertato i soccorsi, in particolare gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno recuperato la salma a bordo di una motovedetta.

La donna, che era svestita al momento del ritrovamento ma che non ha riportato evidenti segni di violenza, non ha ancora un nome. Gli inquirenti sono al lavoro per poter capire chi sia e da dove arrivi quel cadavere. Tra le ipotesi già al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche quella di una disgrazia. È possibile, cioè, che la vittima sia caduta in mare durante la forte mareggiata dei giorni scorsi, oppure si sia gettata in acqua volontariamente. Ma allo stato attuale si tratta solo di voci di corridoio, in attesa che l'autopsia possa gettare luce sulle cause del decesso.