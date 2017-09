Mistero nel cosentino per il ritrovamento del cadavere di un uomo rinchiuso nel bagagliaio di un'auto, vicino alla spiaggia in contrada Vascellero, a Cariati, in provincia di Cosenza. La vittima ha circa 45 anni e il corpo è stato trovato avvolto in una coperta e presenta ferite da arma da fuoco al torace. Indagano i carabinieri: l'auto all'interno della quale è stata fatta la drammatica scoperta è una Opel con targa polacca. Il cadavere presentava già segni di decomposizione, la morte risalirebbe quindi a diversi giorni fa. L’uomo non è ancora stato identificato, mentre la polizia sta cercando di risalire al proprietario della vettura. Non si esclude che possa trattarsi di uno straniero. A segnalare la presenza del cadavere è stato un cittadino che passava per caso nella stradina sterrata che accede alla spiaggia. Il cadavere è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Rossano per l’autopsia.